لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الإصلاح الاقتصادي مكََن الدولة من توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته محافظة بني سويف، وتحديدا قرية سدس الأمراء كانت فيها فلسفة كبيرة وحملت رسائل مباشرة للمصريين أسعدت قلوب المنتمين إلى كل طوائف المجتمع المصري.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "شعوره بالمواطن والأعباء الاقتصادية أمر يجعلنا نقول إن هذا القائد ليس مجرد رئيس للدولة، لكنه من هذا الشعب والمجتمع ويحس بكل ما نشعر به".

خلل تام

وعرج مقرر لجنة الاستثمار الخاصة والأجنبي بالحوار الوطني، على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة المصرية في عام 2016، مؤكدًا أنه لولاه لكان الاقتصاد المصري الكلي عانى خللاً ضخماً ومشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد، ولما استطاعت الدولة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

وأكد، أن هناك فارقاً كبيراً في الاقتصاد بين توفر السلع وتكلفة السلع: "المواطن العادي إن اشترى كل متطلباته دون ضبط الميزان الاقتصادي سيأتي وقت لن تتوفر لديك فيه القدرة على توفير السلعة الأساسية مثلما كان يحدث في البنزين والسولار ومختلف المواد البترولية والكهرباء في عام 2013".