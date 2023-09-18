حادث طعن يُصيب 3 أشخاص بجامعة في أستراليا

ذكرت السلطات الأمنية في العاصمة الأسترالية، أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد حادث طعن بجامعة في كانبيرا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين، إن 3 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وتم اعتقال شخص واحد بعد حادث طعن في الجامعة الوطنية الأسترالية.

ولم تُؤكد الشرطة ولا مسؤولو الجامعة ما إذا كان أي من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس متورط في الحادث.

وفتحت اللسطات الأسترالية تحقيقا في الحادثة وتعمل على جمع المعلومات والاستماع إلى شهادات شهود العيان.

مناورات بين أمريكا واليابان وأستراليا لمراقبة السفن الصينية

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، أن أستراليا والولايات المتحدة واليابان تخططان للقيام بمناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي يوم 23 أغسطس، في تحالف جديد يهدف لمواجهة التهديد الذي تمثله كل من الصين وكوريا الشمالية.

ووفقًا للوكالة فإن الدول الثلاث سترسل سفناً حربية كبيرة إلى الفلبين، وأن الغرض من التدريبات هو مراقبة السفن الصينية.

وستجرى المناورات عقب تدريبات "مالابار" والتي تشارك فيها القوات المسلحة من أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان والتى تنتهي في 21 أغسطس.

وفي 13 أغسطس، أدخلت الحكومة اليابانية حيز التنفيذ اتفاقية مع أستراليا، تبسط إجراءات دخول قوات البلدين إلى أراضي بعضهما البعض، بما في ذلك إدخال الأسلحة، وقد أصبحت أستراليا الدولة الثانية، بعد الولايات المتحدة، التي تمتلك اليابان معها مثل هذه الترتيبات العسكرية الواسعة.