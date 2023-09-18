كلام فى الهوا

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 08:12 م 9/18/2023 8:12:48 PM

هناك من يرون فى أنفسهم القدرة على التلاعب بالقوانين، ويقولون إن القانون لعبتهم ويبحثون عن ثغرات فى النص التشريعى ينفذون منها، ويفتعلون أوراقا وتصرفات تشبه القانون، وهى لا علاقة لها بالقانون، ويتصورون أنهم بذلك أساتذة فى القانون. منهم من عمل فيه وآخرون لا يعملون فى أى مهنة لها علاقة بالقانون. بعض الناس يتصورون أن ذلك شطارة لأن هؤلاء يلبسون المخالفة ثوب القانون فلا يستطيع أحد اتهامهم بمخالفة القانون.

هناك أمثلة كثيرة منها حالات زواج الأرامل بعقود عرفية حتى لا يفقدن المعاش الذى يصرف لهن، وحالات زواج الأجانب الذى يطلق عليه الزواج الأبيض، حيث تتزوج الأجنبية من رجل مصرى للحصول على الجنسية «زواج صوري».

ولكن من أسوأ أنواع التحايل هو ذلك المتعلق بالضمانات الوهمية التى تقدم للبنوك سواء كانت تلك الضمانات شركات وهمية أو شيكات أو كمبيالات وهمية تقدم إلى البنوك بغرض الحصول على قروض.

للأسف هؤلاء استطاعوا بالأموال التى حصلوا عليها بأنفسهم أو آبائهم دون وجه حق أن يتبوءوا كثيرا من الأماكن الهامة بعد أن فتحت لهم هذه الأموال أبوابا كثيرة، حتى فقد الشرفاء الأمل فى الحياة بجانبهم، ولكن ليعلم الشرفاء أن هؤلاء المفسدين أقلية مهما كان صوتهم الآن.

لم نقصد أحدا.

