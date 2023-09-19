المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يفتح باب التقديم لحملة الثانوية للفصل التدريبي الثاني

فتح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالمملكة العربية السعودية، باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة لمختلف التخصصات، اليوم الاثنين الموافق3 ربيع أول 1445ه‍/ 18سبتمبر 2023م.

وأعلن المعهد عبر موقعه الإلكتروني أن التسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1444 / 1445هـ، يستمر من اليوم حتى الاثنين الموافق 1 ربيع الثاني 1445ه‍/ 16 أكتوبر 2023م.

رابط التسجيل بالبرنامج التدريبي بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

وأوضح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية أن التقديم للفصل التدريبي الثاني يتم بشكل إلكتروني فقط عبر التسجيل بالاسم ورقم الهوية والتليفون والايميل وتاريخ الميلاد ونوع الشهادة والمسار العلمي مع إرفاق الشهادة وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد من خلال الرابط التالي..www.hipf.edu.sa.

مدة البرنامج التدريبي بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

يشار إلى أن الدفعة المتقدمة للقبول هي الدفعة الرابعة والثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.

فيما يعد البرنامج الرئيسي للمعهد وهو برنامج دبلوم تقنية صناعة البلاستيك والذي يؤهل المتدرب لتشغيل مختلف آلات تشكيل البلاستيك في قطاع الصناعة التحويلية. ويتعرض المتدرب خلال هذا البرنامج إلى مختلف التقنيات والآلات يتنقل خلالها في العديد من ورش التدريب الفعلية التي تحتوي على آلات حقيقية كتلك التي تستخدم في القطاع الصناعي. ويقدم هذا البرنامج على مدى سنتين متواصلة بواقع 84 أسبوعاً تدريبيا.