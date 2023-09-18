تشافي يٌعلن قائمة برشلونة الرسمية لمباراة رويال أنتويرب

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، عن القائمة التي تخوض لقاء رويال أنتويرب في المباراة التي تبدأ مساء غد الثلاثاء على ستاد مونتجويك ضمن منافسات الجولة الأولي في دوري أبطال أوروبا.

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قائمة برشلونة الرسمية لمباراة رويال أنتويرب

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أسترالاجا.

الدفاع: كانسيلو، بالدي، إنييجو مارتينيز، كريستنسن، ماركوس ألونسو، وكوندي.

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جوندوجان، كاسادو وفيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، جواو فيليكس ولامين يامال.

موعد مباراة برشلونة و رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث المباراة مساء غد الثلاثاء التي تجمع بين برشلونة و رويال أنتويرب في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .