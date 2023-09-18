جوارديولا يعلق على إقامة نهائي دوري الأبطال في ويمبلدون

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلدون خلال النسخة الحالية لموسم 2023/2024.

وأكد جوارديولا على أن مباراة الغد أمام ريد ستار الصربي تعد الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

تصريحات جوارديولا

وكشف بيب جوارديولا عن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلدون، فقال: "لابد من التفكير في المباراة الأولى لا النهائي، هناك العديد من المراحل مثل ربع النهائي ونصف النهائي، ما زال الطريق طويلًا".

بينما علق على مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال: "كنا نواجه فريقًا مميزًا وقويًا للغاية، حيث فاز للتو بالديربي بنتيجة 5-1، فقد أثبتوا قدراتهم أمامنا، فلم تكن مباراة سهلة على الإطلاق".

بينما عن مواجهة الفريق الصربي، قال: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لقد خاضوا مباريات مميزة أمام باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، في وجود ليونيل ميسي، لديهم شجاعة كبيرة".

وأختتم المدرب الإسباني تصريحاته: "كايل لاعب رائع، يركز أكثر من أي وقت مضى، الأمر ليس سهلًا أن تلعب بنفس الأداء لمدة 90 دقيقة في كل مباراة، نأمل أن يستمر مع منحه المزيد من الراحة".