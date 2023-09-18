جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة كركور

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، قافلة بيطرية لعزبة كركور التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم، والدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى.

وخلال فاعليات القافلة، تم الكشف على ٢٠٥ حالة حيوانات، و١٦٥٤ حالة طيور وأرانب، وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض، وذلك بشكل مجاني فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً، لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.