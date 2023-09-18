إسرائيل تُقدم شكوى في السفير الألماني لدى تل أبيب

قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، "إيلي كوهين"، شكوى في السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفان زايبرت، بعد حضوره جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس حول مسألة المعقولية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسو أن الشكوى جاءت بسبب حضور زايبرت اجتماعا تاريخيا للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس يوم الثلاثاء الماضي بصفته مشاهدا، وهو ما اعتبرته إسرائيل تدخلا في شؤونها الداخلية.

التطورات السياسية

ونقل بروسو شكوى وزير الخارجية الإسرائيلي، فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن دعمها لموقف سفيرها، قائلة: "دراسة التطورات السياسية في البلدان المضيفة أمر ضروري لكي نستطيع بناء موقفنا منها".

ونشر زيبرت عبر منصة X يوم الثلاثاء الماضي أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي "المكان الذي يعتزم أن يكون فيه هذا الصباح".

وقال في فيديو باللغة العبرية: "أعتقد أن أمرا ذو أهمية يجري هنا بشأن الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن، كأصدقاء لإسرائيل، نتطلع أيضا باهتمام كبير تجاه المحكمة العليا، وأردت أن أرى بنفسي".

وتناولت المحكمة العليا في إسرائيل تعديلا قضائيا مثيرا للجدل أجرته الحكومة في جلسة استماع للمحكمة. ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، اجتمع القضاة الخمسة عشر معا للتداول بشأن ثمانية التماسات قدمت ضد تعديل القانون الأساسي الذي تم إقراره.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت حوالي 14 ساعة، منحت رئيسة الجلسة إستر حايوت فترة 21 يوما لتقديم التعديلات.