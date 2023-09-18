ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار المشغولات الذهبية فى التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2200 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2514 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2304 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 942 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17600 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب تستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى سعر 1924.29 دولار للأونصة.

كما استقرت أسعار الذهب للعقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى سعر 1946.10 دولار للأونصة.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.