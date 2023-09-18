جوارديولا يكشف عن غيابات مؤثرة لـ السيتي بدوري الأبطال.. غدًا

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن إصابة لاعبين في فريقه خلال الساعات القليلة الماضية، قبل مواجهة ريد ستار الصربي بدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بعدما حقق اللقب على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية.

وأكد جوارديولا على أن الفوز بكافة المباريات يعد هدف المان سيتي خلال الفترة المقبلة، من أجل الدفاع عن اللقب خلال الموسم الحالي.

تصريحات جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، حيث قال: "هدف الفريق خلال الفترة المقبلة هو الفوز في كل المباريات، فالأمر يعتمد على مستوانا من أجل الدفاع عن اللقب".

وأضاف: "الأفضل لنا أن لا يكون هناك شعور لدي اللاعبين بالاسترخاء بعد الفوز بالبطولة في الموسم الماضي، حتى لو كان الهدوء يسيطر على الإدارة، كان إنجازًا مميزًا ولكن هناك العديد من الفرق التي فازت باللقب مرة واحدة، لم نفعل أمرًا استثنائيًا".

وأكمل: "سهل للغاية أن يقوم المدرب بتحفيز لاعبيه ويكرر ذلك مثل التيك توك، لكن يجب أن يكون الإيمان من داخل كل لاعب، نبحث عن المنافسة على كافة البطولات، لذلك من المهم أن نفوز بالثلاثية هذا الموسم أيضًا".

بينما تحدث عن الإصابات فقال: "لن يشارك ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش في مباراة الغد، نأمل أن يشاركا أمام نوتينجهام وما يليه من مباريات".