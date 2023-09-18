النواب الليبي: 10 مليارات دينار لمعالجة كارثة درنة (فيديو)

قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن البرلمان الليبي عقد جلسة طارئة من أجل العمل على الأمور المتعلقة بملف الفيضانات في ليبيا، خاصة بعد ما حدث في مدينة درنة والشرق الليبي في الأيام الماضية.

وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أجهزة الحكومة الليبية الخدمية انتشرت في مدينة درنة من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، فضلًا عن عدد من اللجان والأجهزة المختصة التي تعمل على معالجة الكارثة الإنسانية داخل ليبيا، إذ يوجد آثار واضحة على المياه والصرف والمباني.

التحقيقات جارية لمعرفة المسؤول عن تفاقم أزمة مدينة درنة:

وتابع مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه مازالت التحقيقات جارية في الفترة الراهنة من أجل معرفة المسؤول عن تفاقم أزمة مدينة درنة، وتداعيات الكارثة التي حدثت، لافتًا إلى أن المجلس بالكامل قد أجمع على ضخ 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة ما حدث في مدينة درنة، فضلًا عن فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي، لتلقي المعونات سواء المحلية، أو الدولية.