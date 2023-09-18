بيرسيبوليس يهدي كريستيانو رونالدو سجاد إيراني يحمل اسمه

أهدت إدارة نادي بيرسيبوليس الإيراني، سجاد إيراني إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.

واستقبلت إدارة وجماهير نادي بيرسيبوليس، بعثة النصر السعودي التي يتواجد بها كريستيانو رونالدو في أجواء احتفالية كبيرة.

وتعد زيارة النصر السعودي في الأراضي الإيرانية هي الأولى منذ أعوام بسبب الأزمة السياسية بين البلدين منذ عام 2016.

ويحل النصر ضيفاً على بيرسيبوليس، غدا الثلاثاء، على ملعب أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يختتم فريق النصر السعودي تدريباته الجماعية الأخيرة استعدادًا لمباراة برسبوليس.

كتب فريق النصر السعودي تغريدة يكشف فيها حٌسن استقبال الجماهير الإيرانية للفريق النصر في تغريدة جاءت كالتالي :" هي أشيـاء لا تُشتـرى.

أضاف الحساب :" كُن أقرب وشاهد كواليس وصول العالمي إلى العاصمة الإيرانية طهـران، عبـر حساب النصر الرسمي في سناب شات.