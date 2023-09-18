عاجل
درنة المنكوبة على صفيح ساخن.. احتجاجات حاشدة تطالب بتوحيد ليبيا (شاهد) استشهاد 9 من ضباط وافراد القوات المسلحة في انقلاب ناقلة محملة بالذخيرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

نصائح لاستخدام التكييف
نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

1-      احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

2- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

3- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

4- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

وسيتم غدًا عرض الجزء الثالث من نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي.

الجريدة الورقية