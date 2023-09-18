أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي

1- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

2- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

3- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

4- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

وسيتم غدًا عرض الجزء الثالث من نصائح لاستخدام التكييف الكهربائي.