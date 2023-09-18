تراجع الأسهم الأمريكية وسط هبوط شركات صناعة الرقائق

بدأت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) التداولات على تراجع اليوم الإثنين بضغط من تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم النمو بينما يترقب المتعاملون إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع مثلما تشير التوقعات.

الأسهم الأمريكية

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بواقع 5.19 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.12% ليصل إلى مستوى 4445.13 نقطة.

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بما يصل الى نحو 38.38 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.28 % ليصل إلى مستوى 13669.96 نقطة عند الفتح.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) بما يصل الى نحو 5.95 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.02 % عند الفتح، ليصل إلى مستوى 34612.29 نقطة.

انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج اجتماعات الفائدة

الأسهم الأوروبية

فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 18 سبتمبر، بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعا حافلا باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 %، بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) مستعد للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة .

وهبط سهم نورديك سميكوندكتور فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 14% تقريبا بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سوسيتيه جنرال بخفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026 في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض السهم 5.9%.