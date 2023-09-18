رئيس سوهاج الأزهرية يلتقي موجهي طما وطهطا لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي سلسلة اللقاءات التي تنظمها المنطقة مع موجهى الإدارات حيث التقى فضيلته اليوم بإدارتي طما وطهطا لمناقشة استعدادات الإدارات والمعاهد للعام الدراسى الجديد وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة .

كان رئيس المنطقة قد بدأ سلسلة لقاءاته مع الموجهين مطلع الأسبوع الجاري لبحث استعدادات التوجيه الفني والإدارات لبداية العام الدراسي الجديد حيث استمع فضيلته فى وجود الأستاذ هيثم خلف مرزوق ، مدير إدارة التوجيه الفني لخطط الإدارات، وأكد على الاهتمام بتفعيل سجل التوجيه الفني والحرص على متابعة تنفيذ خطة تحسين المستوي العام للطلاب.

وشدد الدكتور أحمد حمادي على ضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من أول يوم دراسى لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط المناهج والمواد المختلفة، ملقيًا الضوء علي دور الموجه المتابع للمعهد وأنه يشمل كافة نواحى انتظام العملية التعليمية بالمعهد من نظافة وتوافر كافة الوسائل اللازمة وتسليم الكتب وغيرها، وليس فقط متابعة خطط المناهج والمواد الدراسية.

وأكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية ووجه بتسجيل ملاحظات المتابعة اليومية بتقارير ترفع للإدارة الأزهرية ومنها إلى الإدارة المركزية للمنطقة مباشرة، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة من قطاع المعاهد ومنها مبادرة المترجم الناشئ.