شرطة الموضة تفتح النار على نيكولا معوض في حفل موركس دور

لفت الفنان اللبناني نيكولا معوض عدسات الصحافة والإعلام وانتباه المعنيين بالموضة أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز ال MurexDo المقام في لبنان، بإطلالته الغريبة، وهذا ما دفع ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إبداء رأيه بإطلالته عبر الصحفة الرسمية لشرطة الموضة بالإنستجرام.

نيكولا معوض

وجاء تعليق إيلي حنا حاد على إطلالة نيكولا، قائلًا: "برافو نيكولا صرت عالمي ومثلت بفيلم عاملي بهوليوود و نحنا فخورين فيك عنجد".

نيكولا معوض

وتابع: "بس مين خبرك انه لما تصير عالمي بدك تعتمد هالستايل الاوفر؟ مين خبرك انه لازم تتقمص مالوما و جاستن بيبر لما تصير عالمي؟".

نيكولا معوض

وأخيرًا: "فيك تصير عالمي و تضل اطلالاتك شيك و راقية و مرتبة و فخمة، عنا لما الواحدة تخطب بتصبغ اشقر، و لما الواحد يصير عالمي بيصبغ شعره اشقر كمان".

وظهر نيكولا بإطلالة لافته، مرتدي بدلة صممت من قماش قرش السمك الطويل باللون البنفسج تنتمي لصيحة الأوف شولدر ليخطف الأضواء ويشبه نجوم هوليوود.

نيكولا معوض

نيكولا معوض

نيكولا معوض (22 فبراير 1979) ممثل مخرج ومقدم برامج لبناني.

نيكولا معوض

حياته ومشواره المهني

ولد في عائلة مكونة من أربعة أبناء شقيقته الكبرى «آني» والصغرى «سابين»، وشربل وترتيبه أوسطهم توفي والده ثم والدته بمرض السرطان، درس الهندسة في الجامعة اللبنانية. بدأ عمله كمقدم برامج شبابية، في عام 2010، من خلال برنامج روتانا كافية على قناة روتانا موسيقى. شارك في إخراج برامج تلفزيونية عدة، انطلاقته في التمثيل كانت مسلسلات عربية مشتركة دخل الساحة المصرية من خلال مسلسل ونوس حيث أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى «فاروق» عام 2013 شارك في برنامج رقص النجوم الموسم الأول على شاشة إم تي في اللبنانية لكنه خرج في البرايم الخامس

حياته الأسرية

في شهر سبتمبر 2018 أعلن خطوبته، من الفنانة لارا رين بعد قصة حب بينهما وفي مايو 2022 رزق بابنته الأولى «سييان».