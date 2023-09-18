ماركينيوس يدافع عن إنريكي: "يمنحنا الحرية.. وأحب العمل معه"

دافع الدولي البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، عن مدربه الإسباني لويس إنريكي، بعد الخسارة في الدوري الإسباني من نيس.

وأكد ماركينيوس على أن إنريكي يمنح اللاعبين حرية في اللعب، كما أنه يحب طريقة تدريبه والعمل معه.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب حديقة الأمراء.

تصريحات ماركينيوس

تحدث ماركينيوس على تصريحات مبابي في مؤتمره الصحفي قبل مباراة بوروسيا دورتموند في الشامبيونزليج، فقال: "مبابي لدينا وهو مهم للغاية، يستطيع التعبير بشكل جيد عما يراه وما نحتاج إلى تغييره، ودوره لم يتغير مع الفريق".

بينما تطرق للحديث عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "فوزنا بلقب الشامبيونزليج هاجسًا بالنسبة لنا، نبحث عن الفوز به خلال الموسم الحالي، لكن مشواره طويلًا، يجب علينا التدرب جيدًا في البداية".

بينما تحدث عن المجموعة القوية التي وقع بها الفريق، والتي تضم بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل، بجانب البي أس جي، فقال: "سنواجه فرق لديها تاريخ عظيم، يجب علينا أن نستعد بشكل جيد لأن كل مباراة بمثابة نهائي".

وعن الضغوط الإعلامية: "نحن هادئين للغاية، كل الضغط الإعلامي، جاء بسبب الهزيمة من نيس خلال المباراة الماضية، تحدثنا عما حدث لتصحيح الأخطاء".

بينما أختتم تصريحاته عن لويس إنريكي، فقال: "الإسباني منذ وصوله يحاول تطوير جميع اللاعبين، فهو يمنحنا الحرية في الملعب لذلك أحب العمل مع مدرب مثله".