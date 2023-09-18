تناول العدس مفيد للنساء فوق الـ40.. طبيبة توضح

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، إنه بفضل المواد التي يحتوي عليها، يدعم العدس بشكل فعال عمل الجسم لدى النساء فوق سن الأربعين.

أشارت خبيرة التغذية سولوماتينا إلى أنه بعد سن الأربعين، يبدأ جسد المرأة في نوع من إعادة الهيكلة بسبب التوقف الوشيك للخصوبة وبداية انقطاع الطمث وعلى وجه الخصوص، في هذا العصر، ينخفض \u200b\u200bمستوى هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي الرئيسي، مما يؤثر على العديد من جوانب الصحة والرفاهية.

هرمون الاستروجين يوفر الحماية للمرأة من أمراض القلب

ويوفر هرمون الاستروجين الحماية للمرأة من أمراض القلب، ويقوي العضلات والعظام، ويحافظ على شبابها، ويرتبط انخفاض تركيزه بخطر الإصابة بالنوبات القلبية وهشاشة العظام والشيخوخة الخارجية المكثفة وزيادة الوزن الزائد.

وفي مقابلة مع موسكو 24، أشارت سولوماتينا إلى أن تناول العدس مفيد بشكل خاص للنساء فوق سن الأربعين - حيث يساعد هذا المنتج في الحفاظ على مستويات الهرمونات.

وقالت الأخصائي: "يحتوي العدس على فيتويستروغنز، وهي تشبه سلائف هرمون الاستروجين والهرمونات الجنسية الأنثوية".

بالإضافة إلى ذلك، العدس غني بالمغنيسيوم، وهو عنصر نادر يوفر دعمًا للقلب. والعنصر الآخر، وهو الكالسيوم، مهم لعظام قوية وعضلات متطورة.

كما نوهت الطبيبة بالتأثير الإيجابي للعدس الذي يحتوي على مضادات الأكسدة (بيوفلافونويد، أنثوسيانين)، على الجهاز العصبي المركزي لدى المرأة.

"عندما يبدأ انقطاع الطمث، تصبح المرأة أكثر عصبية وضعفا، العدس يصحح ويعوض هذه العمليات.

وأضاف الطبيب أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة في العدس يمكن، من بين أمور أخرى، أن تمنع العمليات الالتهابية والتشوهات الخلوية التي تؤدي إلى تطور السرطان.

من بين أشياء أخرى، تعمل ألياف العدس على تحسين عملية الهضم وتطبيع البراز، وتساعد على تحسين البكتيريا المعوية، وفي الوقت نفسه، تقوية جهاز المناعة.