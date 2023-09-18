بيت ثقافة بولاق يناقش كتاب " العشرة الكرام " بالخارجة

في إطار خطط الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، قام بيت ثقافة بولاق بالخارجة بمناقشة كتاب "العشرة الكرام" للكاتبة الشابة أسماء حسين، وتم تنفيذ هذه المناقشة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد الذي يتبع لإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تعد فعاليات مناقشة الكتب جزءًا هامًا من برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع التفاعل الثقافي بين المجتمع. وفي هذا السياق، تعتبر مبادرة بيت ثقافة بولاق نموذجًا حيًا لتفعيل الجوانب الثقافية المتعلقة بالأدب والقراءة في المجتمع المحلي.

تم خلال المناقشة استعراض محتوى الكتاب وتحليل قصة العشرة الكرام التي تحمل رسالة قوية وقضية اجتماعية تعالجها الكاتبة بطريقة مميزة.

كما تناولوا النقاط التي تأثروا بها ودعوا لوجود المزيد من هذه الأنواع من الكتب في المستقبل.

ويعد اختيار هذا الكتاب للمناقشة نوعًا من التفرد، حيث يسلّط الضوء على قضية اجتماعية هامة ويعكس صوت الشباب وتفكيرهم المعاصر.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا النوع من الفعاليات في تعزيز الثقافة المحلية ودعم الكتّاب الشباب وتشجيعهم على الكتابة والمشاركة الثقافية.

من المتوقع أن تتابع الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية في جميع أنحاء مصر، بهدف الارتقاء بالمشهد الثقافي وزيادة الوعي الثقافي في المجتمع. وبفضل الجهود المشتركة بين الهيئة والفروع الإقليمية، يتم تحقيق تنوع وتواجد ثقافي مذهل في مختلف المناطق المصرية.

في النهاية، يعد مناقشة كتاب "العشرة الكرام" إحدى الفعاليات التي تعكس روح التعاون والتفاعل الثقافي بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجتمع المحلي. وتشكل هذه الأنشطة الثقافية فرصة لاستكشاف الأفكار وتبادل الآراء وتحفيز الحوار الثقافي الهادف في مصر.