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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة برشلونة وانتويرب بدوري أبطال أوروبا

انتويرب وبرشلونة
انتويرب وبرشلونة

يستمر برشلونة الإسباني في استعدادته القوية لمواجهة انتويرب البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الغد، من أجل تحقيق بداية قوية في دور المجموعات لهذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وانتويرب

تنطلق مواجهة برشلونة أمام انتويرب في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "كامب نو".

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة برشلونة أمام انتويرب عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي تُنقل بطولة الشامبيونزليج خلال السنوات الماضية.

في سياق متصل، تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أنتويرت، حيث قال: "استطعنا الوصول للشكل الذي نريده، وعلى ما أعتقد أن هذا الوقت لاتخاذ خطوة للأمام في هذه المسابقة".

وتابع المدرب الإسباني تصريحاته: "نستمر في تقديم المستوي الجيد مثلما قدمناه أمام ريال بيتيس، يجب أن نحافظ على مستوانا وتقديم أفضل ما عندنا، لذلك هدفنا الأساسي حاليًا هو التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال".

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