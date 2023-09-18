دار الكتب تحتفل بمئوية سيد درويش بمشاركة هاني شنودة

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش.

بدأت الاحتفالية بتسجيل نادر للسلام الوطني من ألحان الفنان العظيم سيد درويش، ثم كلمة للأستاذ الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وعرض فيلم تسجيلي عن سيد درويش من إعداد وحدة التصوير عالي الجودة بدار الكتب.

وتحدث الموسيقار الكبير هاني شنودة عن مسيرة سيد درويش الموسيقية حيث كان أول من وضع الجملة الموسيقية من سؤال وجواب في الموسيقى الشرقية. وعزف شنودة عددا من ألحان سيد درويش بتوزيع معاصر من بينها: زوروني كل سنة مرة و طلعت يا محلا نورها.



وأكد هاني شنودة أن درويش ألهم جميع الموسيقيين وعلى رأسهم أبو بكر خيرت ومحمد عبد الوهاب.

وفي ختام الاحتفالية أذيعت مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار. كما أقيم على هامش الاحتفالية، معرض لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش في الصحافة المصرية.