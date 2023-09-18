وزير الرياضة يستقبل بعثة مننتخب رفع الأثقال بعد المشاركة ببطولة العالم بالسعودية

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، إلى مطار القاهرة بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

احتلت البعثة المصرية المركز الثالث، بعد حصد 7 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

وقام الدكتور أشرف صبحي، بتقديم التهنئة والشكر إلى جميع أعضاء البعثة واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة، بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وضمت قائمة المنتخب المصري 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.