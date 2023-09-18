الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تستقبل 110 حالات بالإسماعيلية

قامت الوحدة المتنقلة الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة، اليوم الإثنين، باستقبال عدد ١١٠ حالات وذلك في ثالث أيامها، حيث إنها بدأت يوم السبت الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من سبتمبر الجاري وتتمركز الوحدة بجوار مجلس ومدينة الإسماعيلية، بجوار حديقة المعرفة من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تحويل عدد ٣٥ حالة للعيادات المتخصصة وعدد ٥ حالات فحص بجهاز السونار وعدد ١٩ حالة أشعة ماموسونار و١١ حالة لجهاز المامو.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي في إطار خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة".

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدعوة لجميع سيدات الإسماعيلية على التوجه للوحدة المتنقلة والعيادة الأولية، وإجراءات الفحص من أجل الاطمئنان على أنفسهم.

وأكد بشارة على ضرورة تقديم الخدمة الطبية المتكاملة المتميزة لسيدات المحافظة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة التي تستهدف سيدات مصر للتوعية والكشف المبكر عن المرض.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" والتي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.