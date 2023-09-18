تشكيل اتحاد جدة.. المعيوف أساسيًا أمام أولماليك الأوزبكي

يشارك عبدالله المعيوف حارس مرمى اتحاد جدة السعودي لأول مرة بشكل أساسي مع العميد بعد انضمامه للنادي خلال الصيف، وذلك عند مواجهة أولماليك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا.

وأعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة التشكيل الأساسي لمواجهة الفريق الأوزبكي في مستهل مشواره في المعترك الأسيوي.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة مع أولماليك الأوزبكي في السادسة مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات بدروي أبطال أسيا.

ويبحث اتحاد جدة عن تحقيق أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أسيا، لانطلاقة جيدة في المجموعة التي تضم أيضًا سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي.

تشكيل اتحاد جدة أمام أولماليك

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: عمر هوساوي ــ أحمد شراحيلي ــ أحمد بامسعود ــ محمد الشنقيطي ــ حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي ــ رومارينيو ــ فابينيو

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله ــ هارون كمارا

يبحث عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد وهداف الفريق برصيد 5 أهداف في الدوري عن هز شباك الخصم وقيادة الفريق للفوز.