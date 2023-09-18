انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج اجتماعات الفائدة

فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعًا حافلًا باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%، بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) مستعد للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة .

وهبط سهم نورديك سميكوندكتور فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 14% تقريبا بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سوسيتيه جنرال بخفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026 في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض السهم 5.9%.

سهم "إيفرغراند" الصينية يتكبد خسائر 25% بعد توقيف موظفين

إيفرغراند

سجل سعر سهم شركة " إيفرغراند " الصينية للتطوير العقاري خسائر حادة ناهزت 25% مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، اليوم الإثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.

وتراجع سعر سهم الشركة " إيفرغراند " الى 0.47 دولار قرابة الساعة التاسعة صباحا في هونغ كونغ (01.00 ت.غ)، بعدما أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0.62.

ويأتي التراجع فى سعر سهم شركة " إيفرغراند " بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينجين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرغراند ويلث ماناجمنت" (إيفرغراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.

وفي حين لم تحدّد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضّت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.

وكانت " إيفرغراند " تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.

ويسهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.