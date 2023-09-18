مُعاقبة مُتهم بالسجن 3 سنوات لاتجاره في المُخدرات

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حُكماً بمُعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالإتجار فى المخدرات، دائرة مركز جرجا.

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صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

وبدأت الواقعة في شهر مايو من العام الجارى، بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . م 36 عاما ) سائق، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الميثامفيتامين" والشابو بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

وكانت معلومات قد وردت لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 83 كيس بلاستيكى من الشابو وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.