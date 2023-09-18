الدقهلية: استلام 20 جهازًا خاصًا ببنوك الدم بقيمة 1.8 مليون جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استلام مديرية الصحة نحو 20 من الاجهزه الخاصه ببنوك الدم بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليوناً و800ألف جنيه .

تضمنت قائمة الأجهزة التى تم توريدها لصحة الدقهلية عدد 7 أجهزة ميزان هزاز لقرب الدم شامله بطارية لكل جهاز و 9 أجهزة سنتر فيوج إلى جانب جهاز تدفئة الدم.

واضافت الدكتورة فاتن السقعان مدير إدارة بنوك الدم بالدقهلية أن الأجهزة تم توزيعا على بنوك الدم بـ ميت غمرو شربين و المنزله علاوة على دكرنس ودماص والسنبلاوين و طلخا و نبروه و بلقاس و اجا.

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للإدارة العامة لبنوك الدم لدعمهم المستمر لصحة الدقهلية .

وذبك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءه العمل ببنوك الدم.