مياه الأقصر تناقش أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل

عقد العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالأقصر اجتماعاً اليوم الإثنين بشأن تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل للقرى المحرومة تمويل البنك الأفريقي والذى يخدم يخدم 10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر.

وذلك بحضور المهندس مدحت رضا رئيس مجلس إداراة شركة (إينويا) إستشارى المشروع ISC والمكتب المشرف على التنقيذ، وإستشارى وزارة الإسكان والمرافق PMCF وفريق وحدة المشروع والمهندس عزت الصياد رئيس وحدة المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهدف الاجتماع الى شرح الموقف الحالي والعمل على تحقيق سرعة إنجاز أعمال الجارية بالمشروع .

وكان العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، استقبل اليوم وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مستجدات الموقف بمشروع محطة مياه الشرب في قرية الهنادى التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

ثم تفقد الوفد أعمال المشروع بقرية الهنادى مركز إسنا لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقرره ونسب التنفيذ للمشروع وجاءت زيارة الوفد برئاسة مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد لها

كما تمتد شبكات المشروع إلى حوالي 40كم، بمنطقة الهنادى وضواحيها ويعتبر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الاقصر الجارى العمل به بهدف تقديم الإستفادة من خدمات مياه الشرب للمناطق التى تعانى من ضعف المياه زليقد الخدمة لحوالي 130الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا ( الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادى - الحميدات - الدير ) والذين يعانون من إنقطاع وضعف المياه خاصة بفصل الصيف، وتصل تكلفة المشروع إلى 16 مليون دولار بالإضافة الي تكلفة الخط الناقل 6 مليون دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا لتصبح التكلفة الاجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الإنتهاء من جميع الاعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith

ويذكر أنه تمت الإشاده بنسب التنفيذ خلال الشهر الماضي مما يؤكد سير المشروع وفقا للمخطط الزمني المحدد له وتحقيق المستهدف الشهري ،