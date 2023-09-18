وزارة الشباب: أكثر من الف معسكر لتدريب١٢٠ الف مستفيد لمدة عام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن انطلاق معسكرات مشواري للنشء والشباب داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وسيتم تنفيذ اكثر من الف معسكر تدريبي للنشء والشباب من سن (١٠-٢٤) سنة لتعليمهم المهارات الحياتية وتأهيل الشباب لسوق العمل، لتدريب أكثر من ١٢٠ الف من المستفيدين في الفئة العمرية خلال الفترة من شهر سبتمبر حتي ديسمبر القادم.

ويتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم"

فيما يتم تدريب المستفيدين في الفئة العمرية من( ١٥-٢٥) علي "مهارة التواصل، ️مهارة التفكير الابتكاري، ️مهارة اتخاذ القرار، ️مهارة العمل الجماعي، ️مهارة كتابة السيرة الذاتية، ️مهارة اجتياز المقابلة الشخصية".

للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك.

https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link