6 علامات لسرطان المبيض يسهل الخلط بينها وبين أنواع آخرى

يعد سرطان المبيض أحد الأمراض "القاتلة الصامتة"، ومن السهل إغفال علامات هذا المرض، مما يمنح السرطان الفرصة للتقدم دون عقاب.

ووفقا لأطباء الأورام، فإن علامات سرطان المبيض منفصلة للغاية ومن السهل تجاهلها أو الخلط بينها وبين شيء آخر، أقل خطورة ولسوء الحظ، فإن حقيقة أن النساء لا يلاحظن أعراضه هي التي عادة ما تسمح للمرض بالتقدم، مما يجعل من الصعب علاجه عند اكتشافه.

والنتيجة سرطان المبيض هو السبب الرئيسي الخامس لوفيات السرطان بين النساء ويسبب وفيات أكثر من أي سرطان آخر يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي.

عند الحديث عن علامات سرطان المبيض التي يسهل الخلط بينها وبين شيء آخر، ينصح الأطباء بالانتباه إلى الأعراض الغامضة تمامًا ولكن إذا حدث واحد منهم على الأقل ولم يتوقف، أو تمت ملاحظة العديد منهم في وقت واحد، فإن الأمر يستحق على الأقل التحدث إلى طبيبك.

آلام في البطن أو الحوض

يحدث الألم في الحوض والجزء العلوي من البطن والأمعاء وحتى الحجاب الحاجز، ويمكن أن يتسبب سرطان المبيض في تراكم السوائل في البطن، وقد يسبب ضغطها الألم وبالإضافة إلى ذلك، فإن الألم هو علامة على أن الورم قد انتشر إلى مناطق أخرى.

فقدان الشهية

عندما ينتشر سرطان المبيض، فإنه يمكن أن يؤثر على عمل الجهاز الهضمي، على سبيل المثال، يبدأ الشعور بالامتلاء في وقت أبكر من المعتاد، وتبدأ الأجزاء المعتادة فجأة في الظهور بمظهر كبير جدًا من الممكن أيضًا الشعور بالغثيان.

الانتفاخ والإمساك

بالنسبة للنساء البالغات، هذه مشاكل نموذجية في مراحل مختلفة من الدورة الشهرية. يميل سرطان المبيض إلى ظهور نفس الأعراض.

كثرة التبول

عندما تصاب المرأة بالورم، فإنه يضغط على المثانة ويقلل من قدرتها، مما يخلق الحاجة إلى إفراغها في كثير من الأحيان من السهل تجاهل هذا العرض، لأن النساء، لأسباب مختلفة، يميلن إلى التبول بشكل متكرر أكثر.

عدم انتظام الدورة

في كثير من الأحيان لا تنتبه النساء إلى مدى انتظام أيامهن "الحرجة"، وفي الوقت نفسه، الحيض الأكثر تواترا، الحيض أقل تواترا، وقلة الحيض في الوقت المحدد - كل هذا يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر السرطان.

حرقة في المعدة

غالبًا ما ينتشر سرطان المبيض إلى الأمعاء، مما يتسبب في تكوين الأورام هناك. مثل هذا التكوين يمكن أن يستقر على المعدة ويدفع محتوياته إلى المريء والنتيجة هي شعور قوي بالحرقة.