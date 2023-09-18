ضياء السيد يكشف سبب خسارة الأهلي بطولة السوبر الإفريقي

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، أسباب هزيمة المارد الأحمر أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي، والذي أُقيم في التاسعة من مساء الجمعة الماضية، والتي استضافه ستاد فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات ضياء السيد

علق السيد في تصريحات تلفزيوينة على خسارة الأهلي من اتحاد العاصمة في نهائي السوبر الإفريقي، حيث قال: "كان لدي شعور طيلة المباراة بوجود مكابرة وغرور من لاعبي الفريق".

وتابع: "كنت خائف من الأجواء العامة قبل المباراة، ومارسيل كولر تحدث عن كل الأمور بعد اللقاء".

وأضاف: "المارد الأحمر كان له يمتلك العديد من المحاولات والتحكيم كان سيئًا، لكن لم يكن هناك تواضع في الملعب وكان هناك شعور بالفوز في أي وقت، بجانب سوء أداء عدد كبير من اللاعبين، وكولر تسرع في التغييرات".

وأتم ضياء السيد تصريحاته: "الأهلي لديه القدرة على النهوض سريعًا، وكولر قادر على التعامل مع هذه الأمور قبل لقاء المصري البورسعيدي، ولكن على الجميع التواضع".