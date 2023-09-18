حفل تخريج الدفعة الثالثة لكلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الثالثة لكلية الصيدلة، بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

جرت فعاليات الحفل بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة ، والدكتور محمد حسنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد عبد الفتاح نقيب الصيادلة بقنا ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية والطلاب وأولياء أمورهم .

وأكد رئيس الجامعة شعوره بالسعادة والفخر لعدة أسباب منها مساهمة الجامعة في بناء الشخصية المصرية بإعداد حوالى 60 خريج وخريجة من ابناء كلية الصيدلة وتقديمهم هدية للمجتمع المصرى الذى يستحق منا الكثير .

مؤكداً أن هذا المنتج العظيم لم يأت من فراغ وانما جاء من جهود كثيرة على رأسها الدولة المصرية التى ننتمى اليها ونفخر بمصريتنا وجامعتنا التى نفخر أنها مؤسسة حكومية قدمت لها الدولة كل ما تريد من دعم مادى وبنية تحتية وصلاحيات ادارية وعلماء متميزين قاموا بالعملية التدريسية ومن معاونى أعضاء هيئة تدريس وجهاز ادارى محترف وعمال خدمات كل هذه الممكنات ساعدتنا في بناء هذه الشخصية التى نسعد بها وبإضافتنا قيمة لهذا المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة حققت هدفها فمن السهل بناء مبنى ولكن من الصعب بناء الانسان كما أعرب عن سعادته وقدم تحيته لأولياء امور هؤلاء الخريجين الذين تحملوا الكثير من اجل ابنائهم وهم الجنود الحاضرين وليس المجهولين كما قدم تحيته لأبنائه الطلاب الخريجين الذين لولا التزامهم ما تخرجوا وما اكملوا برنامجهم.

وأوصى رئيس الجامعة في نهاية كلمته ابناءه الطلاب الا يضعوا انفسهم في مواضع الشبهه وان يكون الخريج نظيف اليد ملتزم اخلاقيا معتزا بمهنته وانتمائه للمجال الطبى وان يطلع على كل ما يتعلق بمهنته اطلاعا تاما وقبل كل هذا رحيما بالمرضى الذين يتعامل معهم.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق أن كلية الصيدلة من الكليات الهامة في القطاع الطبى التى أضافت الكثير لجامعة جنوب الوادى موجهاً الشكر لأولياء أمور الخريجين على ما بذلوه من جهد ومشقة، من أجل وصول أبناءهم إلى بر الأمان داعياً الخريجين إلى الفخر بانتمائهم إلى تلك المهنة الطبية السامية.

ووجه الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحية للخريجين وأولياء أمورهم والهيكل الإداري للكلية.

مشيداً بالأداء المتميز له والمشاركة الفعالة للكلية في الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، واكد الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة سعادته بتخرج ابناء الدفعة الثالثة بتخصصاتهم البرنامج العام وبرنامج الصيدلة الاكلينيكية لينضموا الى زملائهم خريجى كليات الصيدلة لخدمة اهاليهم من مجتمع جنوب الصعيد ليكونوا خير سفراء لكلية الصيدلة مؤكدا ان الصيادلة خلال جائحة كورونا كان لهم دور مهم والى الان.

وقدم الدكتور محمد حسنى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهنئة الى الخريجين مشيرا الى ان حفل التخرج يعتبر الخطوة الاولى في بداية الطريق مؤكدا على ضرورة الاستفادة من خبرات الاساتذة والمختصين في مجال الصيدلة .

كما ألقى الدكتور احمد عبد الفتاح نقيب صيادلة قنا كلمة هنأ فيها الخريجين بانتهاء المرحلة الجامعية وبداية المرحلة العلمية متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية وفي نهاية الحفل ألقى نقيب الصادلة قسم المهنة وردد معه الخريجين القسم.