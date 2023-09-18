سياسي: العلاقات المصرية الإماراتية ممتدة لسنوات طويلة (شاهد)

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن العلاقات المصرية الإماراتية طبيعة ممتدة لسنوات طويلة.

وقال "الشيمي" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن مصر والإمارات تحرصان على التشاور المشترك بينهما في كل القضايا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن حجم التحديات والضغوط التي تحيط بالمنطقة والعالم تجعل عملية التشاور والتنسيق هدف استراتيجي يسعى له كل القادة السياسيين في المنطقة بشكل عام.

وأكمل أن حجم التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات خلال السنوات الماضية يعكس حجم الجهود المشتركة في الأزمات المختلفة، وحرص الجانبين على تحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتكافؤ في إدارة الملفات المشتركة.

وواصل الشيمي أن الجميع يعلم أن الإمارات هي أكبر مستثمر في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعل فكرة التشاور والتنسيق داخل أروقة المفاوضات التي تحدث بين الجانبين مرتبطة في المقام الأول بعدد من المشروعات لتحقيق عدد من الفرص والمكتسبات المشتركة.

السيسي يتوجه للإمارات

ويتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.