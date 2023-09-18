ضياء السيد يهاجم الاتحاد الإفريقي: "يمتلك أجندة ملخبطة"

شدد ضياء السيد، لاعب الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، عن أن الكرة المصرية تواجه عدد من المشاكل خلال السنوات الطويلة الماضية.

وأوضح أن الكرة المصرية لا يوجد بها عمل مؤسسي في إدارة كرة القدم، على عكس معظم دول العالم.

تصريحات ضياء السيد

تحدث ضياء السيد في تصريحات تلفزيوينة، حيث قال: "لابد من إصلاح كرة القدم في مصر بوضع نظام جديد".

وأضاف: "لذلك يجب تغيير نظام الدوري لمدة موسم واحد، من أجل تعديل المسار سريعًا ومساعدة المنتخب والفرق المصرية في بطولات إفريقيا".

وأردف: "إدارة الكرة المصرية لا يوجد بها عمل مؤسسي، والبعض يحاول الانفراد بالقرار، ولا يبحثون عن الصالح العام، كرة القدم أصبحت صناعة، لكن نحن لازلنا بعيدين عن ذلك".

وأكمل: "الكاف لديه أجندة (ملخبطة)، كما أنه اختار مواعيد كارثية للبطولات القارية، بالإضافة إلى وجود كأس العالم للأندية وعدد آخر من البطولات".

وأستطرد ضياء السيد تصريحاته: "في حالة تم تطبيق المواعيد بهذا الشكل سيخرج الأهلي بدون أي لقب، تم إطلاق السوبر لييج ولم يكن له مواعيد، فتم ضغطه بشكل غير طبيعي، كما تم التراجع عن المكافآت المالية المرصودة".

الجدير بالذكر أن الأندية المصرية والمنتخب الوطني قدموا نتائج سيئة في البطولات والمباريات التي شاركوا بها خلال الأسبوع الحالي، حيث خسر المنتخب من تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تعرض الأهلي لخسارة لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، فيما تلقى الزمالك هزيمة من أرتا سولار التنزاني بنتيجة 2/0 في ذهاب الدور 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.