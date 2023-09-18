رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

عقدت لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية اجتماعها الدوري عن شهر سبتمبر، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية، والإدارية، واستعدادات الجامعة؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.

شهد الاجتماع؛ حضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة عمداء الكليات المعنية بالدراسة بالجامعة الأهلية، ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد، والسادة مديري الإدارات المختصة بالعمل.

في مستهل الاجتماع؛ قدم الدكتور أحمد المنشاوي، التهنئة لأعضاء اللجنة؛ بمناسبة قرب انطلاق الدراسة للعام الجامعي الجديد 2023 /2024 ، متمنيًا عامًا جديدًا يحمل الخير للجميع.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الدراسة، واتخاذ الجامعة كافة الاستعدادات اللازمة؛ للانتهاء من وضع الجداول الدراسية، ومراجعة جاهزية القاعات الدراسية، والمعامل،

ومراعاة حسن انتظام العمل، وتذليل أية عقبات قد تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي تكاتف جهود إدارة الجامعة، وتقديم الدعم المستمر للجامعة الأهلية؛ وذلك بما يضمن تحقيق قدرتها على النجاح، والريادة، وإثراء الحركة العلمية؛ بما يليق باسم، ومكانة جامعة أسيوط، مشيرًا أن جامعة أسيوط الأهلية، تقدم برامج دراسية متميزة تهدف إلى إعداد كوادر تعليمية متميزة، وتؤهل طلابها؛ للمنافسة في سوق العمل المُستقبلي، مشيرًا إلى تميز برامجها التعليمية المتطورة، التي لا تهدف إلى الربح، و هو ما يستلزم انتقاء دقيقاً للكوادر الأكاديمية، و الإدارية؛ وذلك لضمان تقديم مستوى علمي، وإداري متميز للطلاب، والتيسير عليهم سنوات الدراسة الجامعية.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية، والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة ، مشيراً إلى إجمالي الطلاب الملتحقين بالجامعة الأهلية للعام الجامعي الجديد؛ بلغ (2,724)طالباً وطالبة ، بكافة كليات الجامعة؛ حيث بلغ عدد الطلاب بكلية الطب البشري (791)، و في كلية طب الأسنان (319)، و في كلية الصيدلة (334)، و في كلية الهندسة(121)، و في كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى(484)، و في كلية العلوم الإدارية (480) ، و كلية الألسن (195).

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد المنشاوي؛ أجرى جولة تفقدية داخل مقر جامعة أسيوط الأهلية، والتي تضمنت: مبنى قطاع العلوم الإنسانية، ومبنى قطاع العلوم الهندسية(1 ،2)؛ لمتابعة جاهزية القاعات الدراسية، والمدرجات، والمعامل، والوقوف على ما يلزم من احتياجات، والتأكيد على ضرورة الانتهاء منها فى أسرع وقت؛ استعداداَ للعام الجامعي الجديد إلى جانب تفقد المبنى الإدارى، ومكاتب الإدارات المختصة بالعمل

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لإدارة الجامعة الأهلية لبحث استعدادات العام الجديد