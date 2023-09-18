نتورك إنترناشيونال وإي كاردز تتعاونان للتوسع الإقليمي في خدمات البطاقات المصرفية

وقّعت شركة إي كاردز التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة نتورك إنترناشيونال، المتخصصة بمجال تمكين التجارة والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ اتفاقية تعاون استراتيجية من أجل التوسع الإقليمي المشترك في إنتاج وتخصيص ومعالجة البطاقات المالية الذكية، وتحقيق التكامل التام في خدمات البطاقات الذكية المقدمة لعملاء الشركتين على أوسع نطاق من داخل وخارج السوق المصرية.



حضر التوقيع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية؛ ونشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة إي كاردز؛ والدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى نتورك إنترناشيونال-إفريقيا والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال، وعدد من قيادات الشركتين.

وسوف تقوم شركة "إي كاردز" بإنتاج البطاقات وتخصيصها في ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في هذا المجال، بينما تقوم شركة نتورك إنترناشيونال بإدارة معالجة البطاقات بما لديها من خبرات متخصصة تقارب الـ 30 عاماً في هذا المجال، بما يوفر منتجاً متكاملاً أكثر قدرة على اختراق مختلف الأسواق الإقليمية.



أعربت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز"، عن ترحيبها وثقتها الكبيرة بتلك الشراكة القوية وهذا التعاون المتميز مع شركة نتورك إنترناشيونال ، بما يحقق أفضل أنواع التكامل في مجال البطاقات الذكية ويساهم في زيادة أعمال وتوسعات الشركتين معاً داخل الأسواق المحلية والإقليمية بما يعني مزيداً من التفوق والنمو والتميز لجميع الأطراف.



قال الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم المعالجة لدى نتورك إنترناشيونال-إفريقيا والرئيس المشارك لمعالجة المجموعة لدى نتورك إنترناشيونال: "يسعدنا التعاون مع شركة رائدة في السوق مثل إي كاردز، لدعم احتياجات المعالجة الخاصة بها في قطاع البطاقات المالية الذكية مع تطوير خدمات المدفوعات المبتكرة في مصر. وباعتبارنا علامة تجارية ملتزمة بتعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة، فإننا نتطلع إلى الارتقاء بمساعينا المشتركة لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة من خلال هذا التعاون".

أضاف: "نسعى معاً لصياغة مستقبل البطاقات المالية الذكية في أفريقيا من خلال حلول سلسة تركز على العملاء بالدرجة الأولى".

نجحت شركة "إي كاردز" في رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة مثل، برنامج تكافل وكرامة، ومنظومة كارت الفلاح، وإدارة بطاقات التقاعد الخاصة بالمعاشات المصرية، وتنفيذ العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل ورقمنة محطات السكك الحديدية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات الأخرى.