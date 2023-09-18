محافظ قنا يباشر اجتماعات متابعة مشروعات "حياة كريمة"

باشر محافظ قنا أشرف الداودي، اليوم الاثنين، الاجتماعات الدورية التي يعقدها لأجل مشروعات حياة كريمة، بحضور المسؤولين المختصين، وذلك لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، المجمعات الخدمية والزراعية ، الغاز ، الإتصالات ، الطرق ، تبطين الترع ، الوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها.

وإطلع على ، الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية ، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه ، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

و شدد المحافظ، علي المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعه الإنتهاء من كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.



توجيهات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية..

ووجه الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها ، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى محمود مسئول دار الهندسة بقنا والعقيد محمد موسى عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة ، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، و مسئولي دار الهندسة . كما