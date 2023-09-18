من الجيزة لوسط البلد.. حركة السيارات بكوبري أكتوبر

شهد كوبرى أكتوبر، مساء اليوم الإثنين كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائرى.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق آخر

نجحت مباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 2.2 مليون جنيه من مقاول في الهرم، وتبين أن الضحية تعرض للغدر على يد أبناء بلدتهم وأنهما وراء الواقعة لعمهما باحتفاظه بمبلغ مالي.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مقاول قيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الاستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسا أمن)، حال عودتهم من الخارج اكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالي (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم في غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما حارسي الأمن سالفى الذكر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.