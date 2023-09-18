"مقاصد الشريعة لحقوق الرجل والمرأة" فى جلسات الندوة التثقيفية بجامعة الفيوم

عقد المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر عددًا من الجلسات ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي تستضيفها جامعة الفيوم تحت عنوان (التربية السكانية وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين). وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والدكتور سلامه داوود رئيس جامعة الازهر،بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الدينية والأئمة والوعاظ، وذلك اليوم الاثنين الموافق بقاعة الاحتفالات الكبرى.

تضمنت الندوة ثلاث جلسات نقاشية شملت الجلسة الأولي ملخص كتاب التربية السكانية حاضر خلالها الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية.

كما ناقشت الجلسة الثانية ملخص كتاب تنظيم الأسرة وحاضر خلالها الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق.

وناقشت الجلسة الثالثة آراء أئمة الفقه المعاصرين والتي أدارها الدكتور حامد أبو طالب بالمشاركة مع السادة العلماء الحاضرين.

مقاصد الشريعة..

واستعرض العلماء خلال الجلسات مقاصد الشريعة الإسلامية في حقوق المرأة والرجل والطفل وأهمية الحفاظ علي التباعد بين فترات الإنجاب حفاظًا على صحة المرأة والطفل، فضلاً عن مناقشة دور المؤسسات الدينية والمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات في تغيير الموروث الثقافي بشأن القضية السكانية والصحة الإنجابية.

كما شملت الجلسات التعريف بعلم السكان والموارد في العالم الإسلامي وتأثيره على فرص التعلم وجودة الحياة للأجيال القادمة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد شهد فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، للقيادات الدينية وواضعي السياسات والمعلمين ومقدمي الخدمات وأئمة الأوقاف ووعاظ وواعظات الأزهر الشريف، تحت عنوان "الشراكة مع علماء الدين من أجل تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030"، وعرض ومناقشة كتابي "التربية السكانية"، و"تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين".

اقيمت الندوة فى جامعة الفيوم، وحضرها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور سلامه داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، و حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأعضاء هيئة التدريس بالمركز الدولي الإسلامي، وفضيلة الشيخ إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، و ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

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