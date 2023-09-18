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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مجدي الحسيني ضيف صالون الأوبرا الثقافي

مجدي الحسيني
مجدي الحسيني

أمسية مميزة يعقدها صالون الأوبرا الثقافي، يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدي الحسيني ويديرها الفنان أمين الصيرفي، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 20 سبتمبر بالمسرح الصغير.

 

يدور اللقاء حول المشوار الفني للموسيقار مجدي الحسيني، وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين وغيرها.

 

معلومات عن الموسيقار الكبير مجدي الحسيني 

جدير بالذكر أن مجدي الحسيني، عازف أورغ مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطى للانضمام إلى فرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره، انضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، عزف أيضًا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هذا إلى جانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.

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