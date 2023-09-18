29 شركة أفريقية ناشئة تحصل على تمويل ودعم من مؤسسة جيتس

أعلنت مبادرة الاستثمار من أجل الابتكار في أفريقيا (i3)، وهي مبادرة أفريقية للشركات الناشئة في قطاع سلاسل توريد مستلزمات الرعاية الصحية، عن المجموعة الثانية المكونة من 30 شركة. بتمويل من بيل وميليندا جيتس وبرعاية سينكورا Cencora (تعرف سابقًا باسم AmerisourceBergen) وميرك شارب آند دوم Merck Sharp & Dohme (MSD) ومايكروسوفت، وكيمونيكس Chemonics، ستركز i3 جهودها لتسهيل تسويق الشركات الناشئة والواعدة.

تتلقى الشركات الناشئة المختارة فرص للتعرف على العملاء المحتملين والرائدين في مجال الصناعة والوكالات المانحة والحكومات، وتمويل بقيمة 50,000 دولار، ودعم مخصص للاستثمار من شركات تسريع الأعمال مثل فيلجرو أفريقيا Villgro Africa، وإمباكت لاب IMPACT Lab، وستارت أب بوت كامب أفريقيا Startupbootcamp Afritech، وسي سي هاب CcHUB.



التسعة وعشرون شركات الناشئة المختارة تعمل في 21 دولة أفريقية مختلفة، وهي تقدم حلول رقمية لسلاسل توريد مستلزمات الرعاية الصحية. يقوم المبتكرون بإنشاء صيدليات وشركات الطب التي تعمل عن بعد، بالإضافة إلى خدمات إدارة المخزون للصيدليات والعيادات والمستشفيات، وتحليلات بيانات سلسلة التوريد، وحماية المنتج، وإتاحة المنتج وما إلى ذلك. 38% من الشركات المختارة ترأسها سيدات، و17% منها تباشر أعمالها في الدول الأفريقية التي تعتمد علي اللغة الفرنسية كلغة أولى.



سيستفيد المبتكرون المختارون من حضور الحدث السنوي الذي تنظمه i3 في نيروبي، والذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر. وسيسهل هذا الحدث فتح باب التعاون والشراكات بين أصحاب الأعمال في الصناعة والحكومات والجهات المانحة والوكالات الكبيرة المتعددة الأطراف.

يهدف هذا التواصل إلى تعزيز تسويق الشركات الناشئة وتوسيع نطاق عملها من خلال العقود ذات المنفعة المتبادلة والمشاريع التجريبية والاستثمارات. قامت المجموعة الأولى المكونة من 30 شركة وبدعم من i3 بتوقيع 24 عقدًا ومشروعًا تجريبيًا وشراكة استراتيجية منذ العام الماضي وحتى الآن.



قال كيران دالي، مدير وكالات الصحة العالمية والتمويل في مؤسسة بيل وميليندا جيتس: "بينما تعمل البلدان والمؤسسات الصحية العالمية على توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات ذات الأولوية، فإننا في حاجة ماسة للاستفادة من الحلول عبر القطاعين العام والخاص وذلك لتحسين النتائج الصحية ودعم الأنظمة الصحية المحلية. إن برامج مثل i3 يساعدنا على فهم ودعم الحلول التكنولوجية الناشئة في جميع أنحاء أفريقيا بالتعاون مع شركائنا."

أضاف يوسف رسول، مدير فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وحلول الوصول المستدامة فيMSD "يسعدنا أن يضم البرنامج مجموعة ثانية من 29 شركة من صانعي التغيير المبتكرين في مجال الرعاية الصحية الأفريقية، حيث يعد الاستثمار في مثل هذه الشركات وسيلة لخلق حلول جديدة لإنقاذ الأرواح وتمكين المجتمعات من خلال الوصول إلى الأدوية الحيوية في جميع أنحاء القارة."

كما علق جيسون دينجر، نائب الرئيس الأول للمنتجات والحلول العالمية في شركة سينكورا Cencora إن الشركات الناشئة التي تم اختيارها كمجموعة ثانية، تعكس مدى الإبداع والموهبة بين رائدي الأعمال الأفريقيين، كما نتطلع إلى رؤية التأثير التحويلي لـحلولهم في السنوات القادمة.