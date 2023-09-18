جنايات الفيوم تقضي بالسجن 10 سنوات للمتهم بالتخلص من نجل عمه

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بالفيوم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير، بمعاقبة المتهم هاني ن 20 سنة بالسجن المشدد 10سنوات والمؤبد غيابيا لـ2 أشقائه ، في القضية رقم 21550 لسنة 2020 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1275 لسنة 2020 كلي الفيوم، لقيامهم بالتخلص من ابن عمهم بعدما أطلقوا عليه وابلاً من النيران فأردوه قتيلاً وسط منزله.

كانت النيابة العامة بالفيوم، قد وجهت للأشقاء الثلاثة تهمة القتل العمد لنجل عمهم حمادة ق ن، بسبب خلافات مالية بينهم، حيث توجهوا إلى منزله، وأمسك به اثنان منهما ثم أطلق الثالث عيارين ناريين صوبه فأراده قتيلاً في الحال، مُتسبباً في إصابته التي وردت في تقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياته، وقررت المحكمة معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المؤبد غيابيا للمتهم الثاني والثالث.

إصابة 7 فى حادث

ومن جهه اخرى أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية قصر الباسل بالفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية قصر الباسل بمركز إطسا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. .

وق شب حريق في مزرعة ماشية في طاميه بالفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمزرعة والتي أحدثت بعض الشرر فاشتعلت النيران على الفور، وسرعان ما امتدت إلى مساحة كبيرة بالمزرعة..