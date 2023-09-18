مؤتمر صحفي لتدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

أعلنت الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن تدشين أول منصة الكترونية خاصة بالأكاديمية، والتابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة، وذلك علي أن يكون التدشين من خلال مؤتمر صحفي يقام يوم الأربعاء المقبل بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.



ويحضر المؤتمر عدد كبير رمن قيادات وزارة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد رياض وعدد كبير من الفنانين؛ بينما يتضمن المؤتمر الصحفي الاعلان عن الأعمال الفنية التي سيتم البدء في تصويرها سواء المسلسلات أو الأعمال المسرحية.

ويأتي تدشين منصة فنية؛ من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي؛ وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة مثل منصة شاهد ونتفليكس؛ و watch it وغيرها من المنصات؛ لتكون المنصة التي سيتم الكشف عن اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون متواجدة بشكل فعلي علي الساحة.