حرقة المعدة لدى النساء علامة على الإصابة بسرطان المبيض

وجدت دراسة أن النساء قد يعانين من أعراض اضطراب المعدة عند الإصابة بسرطان المبيض، وغالبًا ما يتم تشخيص سرطان المبيض في مرحلة متقدمة فقط لأن عرضه غالبًا ما يكون غامضًا.

ووجد باحثون من إمبريال كوليدج لندن أن النساء المصابات بسرطان المبيض غير المكتشف يميلن إلى شراء علاجات متكررة لاضطرابات المعدة، بما في ذلك حرقة المعدة.

وقال خبراء لندن: "في بعض الحالات، قد تكون حرقة المعدة علامة على الإصابة بالسرطان".

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور جيمس فلاناغان، فقد وجد الباحثون زيادة ملحوظة في شراء مسكنات الألم وأدوية اضطرابات المعدة بين النساء المصابات بسرطان المبيض في الأشهر الثمانية التي سبقت التشخيص.

وأوصى الدكتور فلانجان النساء اللاتي يعانين من نوبات متزايدة من حرقة المعدة أو عسر الهضم باستشارة الطبيب والخضوع لفحص الجهاز التناسلي.

سرطان المبيض يمكن أن يظهر على شكل متلازمة القولون العصبي

بدورها، تؤكد منظمة أبحاث السرطان البريطانية Cancer Research UK أيضًا أن سرطان المبيض يمكن أن يظهر على شكل متلازمة القولون العصبي (IBS)، وينصح خبراؤها النساء بالانتباه إلى الأعراض المحتملة التالية لسرطان المبيض.

- الشعور المستمر بانتفاخ المعدة.

- الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

- عدم الراحة في البطن أو الحوض.

- الشبع السريع أثناء الأكل.