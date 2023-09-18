أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. طقس غير متوقع في مصر غدا

تستعد مصر لاستقبال طقس غير متوقع غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و30 درجة مئوية على المحافظات الساحلية، و40 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وطالبت الأرصاد الجوية، قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

ويتوقع أن تسود أجواء معتدلة الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الرياح، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فسيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فسيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح للمواطنين:

غلق المراوح خلال ساعات الليل لمنع الإصابة بنزلات البرد الحادة.

القيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية.

ترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات أثناء القيادة.

وهذه التوقعات تشير إلى أن مصر على موعد مع طقس غير متوقع غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.