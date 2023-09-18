إيليوت : صلاح لاعب خرافي مع ليفربول

أشاد هارفي إيليوت لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، بالمردود الذي يقدمه الدولي المصري مع ناديه السنوات الماضية ، وما حققه من أرقام في بداية انطلاق النسخة الحالية من البريميرليج.





وقال إيليوت، في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية اليوم الاثنين : "الجميع في ليفربول يريد ألا يرحل صلاح أبدًا. آمل ألا يغادر ويبقى هنا لبقية مسيرته مع كرة القدم ، سأبذل قصارى جهدي للحفاظ عليه هنا مع كتيبة يورجن كلوب".

وواصل ، من الصعب أن نرى لاعب يتمتع بجودة جودة ولهذا السبب يعد أحد أفضل اللاعبين بالعالم ، اللعب معه متعة وأن تكون قادرًا على التعلم منه شئ مبهر، وأن تكون قريبًا منه بمثابة حلم أصبح حقيقة.. أنا لست مندهشًا من تمريراته الحاسمة ، صلاح يقدم مردود خرافي مع ليفربول".



واختتم : "صلاح لاعب لا يصدق من حيث الإمكانات الفنية إنه شخص رائع، ويتمتع بقدرة مميزة في إنهاء الهجمات، بالإضافة لامتلاكه سمات إبداعية، يمكنك الاعتماد عليه دائمًا، ولهذا السبب فهو موجود في التشكيل أسبوعًا تلو الآخر".

بداية جيدة بالدوري الإنجليزي ..

ونجح محمد صلاح في المساهمة التهديفية لليفربول في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي وهو رقم قياسي بالبريميرليج، بالإضافة لكونه دخل نادي المساهمة بـ اكثر من 200 هدف مع الريدز بالدوري ولم يصل إلى هذا الرقم سوى أسطورة الريدز ستيفن جيرارد بـ 212 مساهمة، فيما وصل "مو" إلى 202.

سجل محمد صلاح 139 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بالإضافة لـ صناعة 63 آخرين، فيما سجل جيرارد 120 هدفا، وصنع 92 آخر.



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