حمد البدري: تشرفت بتمثيل دولة الكويت في رئاسة اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي

قال حمد سعيد البدري رئيس لجنة التميز الاعلامي العربي، أن اجتماع اللجنه اليوم ناقش العديد من الموضوعات أهمها تعديل بعض اللوائح والبنود للجائزة .

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لجريدة الوفد، أن هناك اجتماعيين قادمين للجنة في حالة استقطاب المشاركات من الدول الأعضاء

يعقبها اختيار الجوائز، لافتا الي أنه من أهم أهداف الجائزة تشجيع وتحفيز السادة الأعلاميين وخدمة المجتمع العربي .

وأكد أن دولة الكويت دائما تبحث عن التميز وحريصة علي تقديم الدعم اللازم للمجتمع العربي ، مشيرا الي أنه سيتم اختيار مجموعة من الاعلاميين حول موضوع معين يتم اختياره من جانب أعمال اللجنة وقريبا سيتم الاعلان عن عنوانه، وأن اللجنة ستناقش على مدار يومين كل المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية بشأن مجال الدورة الثامنة لجائزة التميز الإعلامي.

وحول هذا الاجتماع ونتائجه قال البدري:" تشرفت بتمثيل دولة الكويت في رئاسة اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بحضور ممثلين لتسع دول".

وبدأت أعمال اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال لمجلس وزراء الإعلام العرب، ويستمر لمدة يومين.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، في كلمة له ببداية الاجتماع، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بالرباط خلال شهر يونيو الماضي والذي أكد ضرورة "تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب".

وأضاف أن جائزة التميز الإعلامي العربي خلال دورتها السابقة شهدت نقلة نوعية تجسدت في توسيع مجالاتها وتكريس دلالاتها التحفيزية، مشيدا بالتعاطي الإيجابي لدولة الكويت التي بادرت بتخصيص جوائز مالية للفائزين، وللجهد والتفاني الذي تحلى به أعضاء لجنة تطوير الجائزة، وكذلك أعضاء لجنة جائزة التميز الإعلامي السابقين الذين عملوا بشكل جدي طيلة فترة عضويتهم في اللجنة.

وأوضح خطابي أن هناك المزيد من الأفكار والمقترحات المطروحة التي من شأنها الارتقاء بالجائزة، حيث عملت الأمانة العامة على وضع تصور أولي لمشروع النظام الأساسي المعدل للجائزة بوصفه الأداة التنظيمية التي تضبط آليات عمل الجائزة

وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى أنه من هذا المنطلق، تم إثراء النظام الأساسي بكافة المقترحات الإيجابية التي من شأنها استدراك بعض الحالات غير المنصوص عليها، وذلك من أجل إضفاء المزيد من التنوع والوضوح والمصداقية عليه، وبما يكفل للجنة المزيد من المرونة في عملها، وسوف تأخذ الأمانة العامة كافة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بعين الاعتبار والتي تم تضمينها في المشروع في آفق وضع شكله النهائي تمهيداً لاعتماده في الدورة القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب

وأكد خطابي الحرص الذي توليه جامعة الدول العربية لهذه الجائزة، حيث تسعى دائماً لتطويرها وتعميق إشعاعها لدى أوساط الجسم الإعلامي العربي في مختلف التخصصات المهنية، تقديراً للعاملين في الحقل الإعلامي بكل إخلاص وتفان من أجل تنوير الرأي العام العربي والأجنبي بالواقع العربي، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الشمولية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما أظهرت ذلك الكوارث المفجعة التي تعرضت لها بعض البلدان العربية وخاصة المملكة المغربية ودولة ليبيا

وأشار إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع يفرض على اللجنة أعباء إضافية، حيث يتعين عليها دراسة هذا المشروع بمزيدٍ من التأني والتعمق لخروجه في شكله الأمثل بما يتماشى مع أهمية الجائزة، وذلك إلى جانب مهامها الرئيسية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، حيث يقع على عاتقها دراسة كافة المقترحات الواردة من الدول فيما يتعلق بمجال الجائزة واختيار المجال الأكثر توافقاً مع الانشغالات العربية وأولويات إعلامنا العربي.