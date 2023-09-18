سيارة متنقلة لإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تسعى لتقديم كافة التسهيلات لأصحاب المحلات التجارية، لتشجيعهم على التقدم بطلبات الحصول على التراخيص وتقنين أوضاعهم، من خلال سيارة متنقلة .

مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان للمرور على المحلات ، وتقديم التوعية اللازمة بأهمية ترخيص المحلات وبالتيسيرات المقدمة من خلال السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية ، وتشجيع أصحاب المحلات التجارية العامة ، لتقديم المستندات المطلوبة لإستخراج رخص التشغيل ، وكذلك رخص الإعلانات، إلى جانب تسهيل الإجراءات التي يجريها طالب الترخيص.

من جانبه، تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، عمل السيارة المتنقلة الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية ، وإعلانات الطرق ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع ، مشيراً ، إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جارى توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة، تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة ، لتقديم المستندات المطلوبة لإستخراج التراخيص ، مناشداً أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقاً للصالح العام.

وفى سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة ، حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة ، بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 إعلانا مخالفا بكل من (شارع السلام ـ شارع طه حسين ـ طريق طراد النيل)، وتم تحرير محاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .