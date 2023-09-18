فحص طبي لإمام عاشور على هامش مران الأهلي

يخضع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاختبار طبي على هامش مران الفريق المسائي اليوم الإثنين ، استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي المقرر لها السابعة من مساء غد الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





كان اللاعب قد تعرض لكدمة في القدم على خلفية مشاركته الأخيرة مع الأحمر في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة .

ويحدد الجهاز الطبي للأحمر ، فرص إمام عاشور في التواجد مع الأهلي وقائمة الفريق ، لخوض مواجهة افتتاحية الدوري الممتاز أمام المصري.

سلة الأهلي ..

وعلى صعيد كرة السلة ، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي في الثانية صباح اليوم الإثنين، متوجهة إلى سنغافورة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال» بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتضم البعثة الحمراء كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم من اللاعبين كل من : سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.



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