القبض على سيدة "ديلر" لحيازتها كمية من المواد المخدرة بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

القبض على ديلر لحيازتها كمية من المواد المخدرة بالغربية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

كما أجلت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس

وحملت القضيتان رقم 1859 لـ 2023 جنحة مباشرة و1847 لـ 2023 جنحة مباشرة، واتهم ممدوح عباس مرتضى منصور، بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية اتهام مرتضي منصور بسب وقذف ممدوح عباس

وفي وقت سابق، أجلت المحكمة جنح الاقتصادية اليوم الخميس، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 16 نوفمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض.

وقدم ممدوح عباس، دعوى حملت رقم 995 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.